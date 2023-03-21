Брянская школа по стрельбе открылась после ремонта

После капитального ремонта в областном центре открылся филиал спортивной школы олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» имени В.В. Карпушкина. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идёт о стрелковом тире гимназии №6 в Советском районе. Там отремонтировали холл, кабинеты, полностью обновили санузел, а также сделали освещение и раздевалки.

В помещении обеспечены три уровня безопасности. Кроме того, надёжно защищена комната хранения оружия. Безопасность поддерживают сотрудники частного охранного предприятия.

На ремонт потратили более 1,6 млн рублей.