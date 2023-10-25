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Брянская школьница победила во Всероссийском чемпионате

2023, 25 октября 15:40 Общество
Брянская школьница победила во Всероссийском чемпионате
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Брянская школьница победила во Всероссийском чемпионате по программированию. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

Во Всероссийском детском центре во Владивостоке прошёл первый Всероссийский чемпионат по программированию. Он стал частью 11-й тематической смены. В ней участвовали 300 детей из 42 регионов России. 

Брянскую область представили воспитанники Центра цифрового образования детей «АЙТИ-куб» Анастасия Кулешова и Кирилл Зезюля. В номинации «Мобильная разработка» Анастасия вместе с участницей из Ульяновской области. 

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