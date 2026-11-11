Брянская школьница поучаствовала во всероссийском музыкальном интенсиве

2026, 11 ноября 16:29

Брянская школьница поучаствовала во всероссийском музыкальном интенсиве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 28 октября по 9 ноября в городе Санкт-Петербурге прошёл всероссийский музыкальный интенсив «Практика мастерства участников Всероссийского сводного хора Первых и Детского симфонического оркестра Первых». Участие в нём принял 161 музыкант. Отбор на интенсив прошла и активистка Движения Первых из Унечского района Анастасия Максимова. Участники репетировали, посещали мастер-классы и готовились к выступлениям на крупных площадках.

В Атриуме Государственного Эрмитажа артисты вместе с симфоническим оркестром Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера и Петербургским камерным хором исполнили кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Также всероссийский сводный хор Первых и Детский симфонический оркестр Первых дали концерт на новой сцене Мариинского театра Всероссийский сводный Хор Первых и Детский симфонический оркестр Первых. На одной сцене с ними выступили солисты симфонического оркестра театра.