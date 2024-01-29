Брянская школьница стала лауреатом Всероссийского конкурса

Брянская школьница заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!». Его организовало Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Из более чем 10 тысяч участников жюри выбрало лучшие работы в пяти номинациях.

Семиклассница школы №2 Стародуба Ксения Ермачкова также дошла до финала. Она представила рисунок в номинации «Блокадный Ленинград». Девушка заняла второе место.

Участники церемонии награждения также возложили цветы к стене памяти героев-защитников Ленинграда в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».