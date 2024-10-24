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Брянская студентка стала финалисткой Национального чемпионата «Абилимпикс»

2024, 24 октября 16:26 Общество
Брянская студентка стала финалисткой Национального чемпионата «Абилимпикс»
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Брянская студентка стала финалисткой юбилейного Х Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

В финале юбилейного Х Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Брянщину представит студентка Брянского техникума индустрии сервиса Эвелина Лукоянова. Девушка заняла первое место среди 12 кандидатов в отборочном этапе по компетенции «Портной» в категории «студенты». Мероприятие пройдет под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!». 

 

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