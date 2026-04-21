Под Брянском состоялся межрегиональный фестиваль «Под облаками». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В поселке Шибенец на базе лагеря «Искорка» в минувшие выходные состоялся XXXIX межрегиональный туристский фестиваль учащейся молодёжи и туристской общественности «Под облаками». Участие в нём приняли участники из Брянской, Московской и Волгоградской областей, а также Луганской Народной Республики. В программу вошли более 30 спортивных состязаний, личных первенств и творческих конкурсов.
«Расширение границ географии — это всегда укрепление дружеских связей, обмен опытом и традициями, возможность найти новых друзей и единомышленников», — отметил на церемонии открытия фестиваля заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов.