Под Брянском состоялся межрегиональный фестиваль «Под облаками»

2026, 21 апреля 18:02
Под Брянском состоялся межрегиональный фестиваль «Под облаками». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В поселке Шибенец на базе лагеря «Искорка» в минувшие выходные состоялся XXXIX межрегиональный туристский фестиваль учащейся молодёжи и туристской общественности «Под облаками». Участие в нём приняли участники из Брянской, Московской и Волгоградской областей, а также Луганской Народной Республики. В программу вошли более 30 спортивных состязаний, личных первенств и творческих конкурсов.

«Расширение границ географии — это всегда укрепление дружеских связей, обмен опытом и традициями, возможность найти новых друзей и единомышленников», — отметил на церемонии открытия фестиваля заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов.

