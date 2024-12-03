Брянская студентка стала призёром Чемпионата «Профессионалы»
Брянская студентка медколледжа стала бронзовым призёром Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В городе Санкт-Петербург прошёл финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Брянскую область представили четверо участников в трёх компетенциях.
Студентка Брянского базового медицинского колледжа Светлана Степичева выступала в компетенция «Медицинский и социальный уход». Девушка стала бронзовым призëром Чемпионата.