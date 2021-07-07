«Брянскгипроводхоз» задолжал работникам более 15 миллионов рублей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

С ноября 2020 по июль 2021 года 121 работник предприятия не получал зарплату. Всего организация должна 15 миллионов 400 тысяч рублей.

Оказалось, что возможность выплатить долг людям была, но деньги ушли на иные цели, которые не связаны с оплатной труда.

На руководство акционерного общества «Брянскгипроводхоз» завели уголовное дело.