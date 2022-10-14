Брянские адвокаты могут отправиться в войска в рамках мобилизации

Адвокаты из Брянской области и всей страны могут быть призваны в войска в рамках частичной мобилизации.

Как сообщает федеральное издание «Коммерсант», данный статус права на отсрочку от призыва не дает.

А один из брянских адвокатов уже был мобилизован, отправлен в зону проведения спецоперации и там погиб.

Накануне сообщалось, что российские следователи и прокуроры, включая брянских, имеют право на отсрочку и получат ее при условии, что руководство органов прокуратуры и СКР на местах включит их в списки сотрудников, которые передаст в военкоматы.