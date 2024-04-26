Брянские адвокаты получили серебряные медали имени Плевако

В Общественной палате России в Москве прошла XXI церемония вручения высших адвокатских наград имени Фёдора Плевако. Серебряную медаль имени Ф.Н. Плевако получили представители Брянской областной коллегии адвокатов: член Комиссии Совета АПБО по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Екатерина Ухарева и член Комиссии Совета АПБО по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Алексей Шипилов. Федеральная палата адвокатов оценила их успехи в защите прав граждан.

«Этот праздник возможен, потому что вы достигли таких побед. Вся адвокатура говорит вам браво!» – подчеркнула президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.

Также участники церемонии посмотрели трейлер 10-серийного исторического фильма о Федоре Никифоровиче Плевако. Фильм планируют выпустить к 160-летию российской адвокатуры.