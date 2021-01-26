Брянские активисты ОНФ требуют от властей расселить аварийный дом на Калинина

Двухэтажка 1945 года постройки была признана аварийной еще четыре года назад.

Брянские активисты ОНФ требуют от властей города наконец расселить двухэтажный дом 1945 года постройки на улице Калинина, 75, который был признан аварийным еще четыре года назад.

Активисты направили в мэрию Брянска соответствуюшее обращение.

Для решения проблемы член регионального штаба ОНФ на Брянщине Валерий Егорушкин предложил предоставить жителям дома временные квартиры в маневренном жилом фонде.