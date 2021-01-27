Власти Брянска за год расселят 15 аварийных домов

За последние два года в Брянске были расселены 36 ветхих домов.

Мэрия Брянска в 2021 году планирует переселить 208 человек из 15 аварийных домов, намеченных к сносу.

О войне в деталях В КВЦ имени Тенишевых открылась патриотическая выставка мастеров народных промыслове. Выставка «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России» «задумана как инструмент для вовлечения в нравственно-патриотический, культурный и творческий диалог представителей поколений». В экспозиции — более тысячи художественных изделий, тематически связанных с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы экспозиция

Подарки для «маминого дома» Есть в Смоленской областной Думе добрая традиция — ежегодно представители регионального парламента навещают Дом для мамы, который находится на территории церкви Архангела Михаила — одного из древнейших храмов Смоленска, с тем, чтобы помочь социальному учреждению. И этот визит всегда приурочен к одному из любимейших и почитаемых российских праздников – старому Новому году. Так произошло и

Клубная жизнь для пенсионеров В регионе откроют ещё 13 «Клубов золотого возраста». В Смоленской области в наступившем 2021 году будет продолжена работа по организации «Клубов золотого возраста». Запланировано открытие ещё 13 досуговых центров, где могут проводить своё свободное время, встречаться и общаться ветераны и пожилые смоляне. О таких планах стало известно в ходе совещания членов администрации области, которое провёл

Нас выбирают туристы! Смоленская область становится более привлекательной для российских туристов, которые всё чаще выбирают именно наш регион для путешествий. Весьма показательными оказались новогодние праздники, во время которых до 80% увеличилась средняя заполняемость гостиниц в удалённых уголках региона, а на отдельных базах отдыха с возможностью проката лыжного оборудования, сноубордов, тюбингов — она выросла до 100%. Такими позитивными новостями

Как отметим 100-летие Ивана Клименко? На Смоленщине планируют отметить два памятных события, связанных с историей региона, — 100-летие со дня рождения Почётного гражданина области и города-героя Смоленска Ивана Ефимовича Клименко и 50-летие с момента издания Постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах поддержки и развития сельского хозяйства. Торжества пройдут в феврале. Их подробности обсудили члены администрации региона на