Брянцам напомнили о временах, когда Десна была судоходной

Вчера на Брянщине отметили день рождения парохода.

Вчера во всем мире отметили деньрождения парохода. В развитие речного сообщения и именно этого вида транспорта Брянщина внесла немалую лепту.

Первое плавание пароход, который изобрел и сконструировал инженер Роберт Фултон, совершил в 1807 году во Франции. А в 1809 году он запатентовал свое детище. Ранее изобретатель планировал продать новинку Наполеону. Но тот техническим новшеством не вдохновился.

Эксплуатация пароходов началась в США. А в 1813 году Фултон получил монопольное право на их производство и эксплуатацию в России. Но лишился его, так как не выполнил условия подряда.

По Десне первый пароход прошел в 1848 году, он был построен на Мальцовском заводе в Людиново. А в конце 19 века первый пароход, который назывался «Бежица», построили на Брянском заводе, ныне известном как БМЗ. Машина была предназначена для плавания по Днепру и принимала на борт чуть больше 77 тонн груза.

Затем пароход с таким же названием построили в 1963 году на верфях в Херсоне. Это был океанский сухогруз грузоподъемностью 12,63 тыс. тонн. А вот двигатель для него был создан на БМЗ.