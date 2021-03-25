Брянские арендаторы леса отказываются возмещать ущерб после вырубки

К арендаторам, не принявшим мер по устранению нарушений, прокуратура направила иски о понуждении возместить причиненный ущерб.

По информации брянской природоохранной прокуратуры, арендаторы лесных участков при заготовке древесины не возмещают в добровольном порядке ущерб, причиняемый диким животным, для которых лес является естественной средой обитания.

Тогда прокуратура внесла арендаторам лесных участков 34 представления об устранении выявленных нарушений. Часть арендаторов леса возместили ущерб в досудебном порядке на общую сумму более 290 тысяч рублей.