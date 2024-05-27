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Брянские артисты выиграли всероссийский конкурс

2024, 27 мая 15:27 Общество
Брянские артисты выиграли всероссийский конкурс
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Брянские артисты выиграли из вокально-оперной студии победили на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

В Москве прошёл всероссийский конкурс вокалистов-любителей «Славься Русь – Отчизна моя!», посвященный 220-летию Михаила Глинки. В нём участвовали солисты и вокальные ансамбли из Хабаровского края, Брянской, Запорожской, Калининградской, Калужской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской областей и города Москвы. 

Победу в конкурсе одержали солисты народной вокально-оперной студии имени Архангельской Центра «Народное творчество» Брянска Ольга Гончарова, Елена Сорокина и Константин Шевченко. Они выступили на гала-концерте в Прокофьевском зале Российского национального музея музыки.

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