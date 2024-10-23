Брянские борцы привезли два «золота» из Смоленска

Брянские борцы завоевали две золотые медали на всероссийском турнире в Смоленске. Об это сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в Смоленске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин. Турнир посвящён памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка. Он объединил более 300 участников из России и Республики Беларусь.

В весовой категории до 61 кг выступил воспитанник Центра спортивной подготовки Брянской области, Мастер спорта Мурад Исламов. Он завоевал золотую награду. Также первое место занял Магомед Себединов в категории до 65 кг.