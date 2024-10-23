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Брянские борцы привезли два «золота» из Смоленска

2024, 23 октября 13:26 Общество
Брянские борцы привезли два «золота» из Смоленска
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Брянские борцы завоевали две золотые медали на всероссийском турнире в Смоленске. Об это сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в Смоленске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин. Турнир посвящён памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка. Он объединил более 300 участников из России и Республики Беларусь.

В весовой категории до 61 кг выступил воспитанник Центра спортивной подготовки Брянской области, Мастер спорта Мурад Исламов. Он завоевал золотую награду.  Также первое место занял Магомед Себединов в категории до 65 кг.

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