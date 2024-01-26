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Брянские депутаты и работники парламента убрали снег у мемориала

2024, 26 января 15:26 Общество
Брянские депутаты и работники парламента убрали снег у мемориала
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Сотрудники облдумы убрали снег у мемориала «Круговая оборона» в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

В Брянске стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Многие мероприятия будут проходить у воинских мемориалов и памятных мест. Депутаты и сотрудники Брянской областной Думы провели около одного из них. Участники субботника убрали снег и наледь вокруг памятника воинам-интернационалистам «Круговая оборона» в центре Брянска. Они также очистили территорию от мусора.

«Наш долг — заботиться не только о живых ветеранах Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранить память о подвигах защитников Отечества и передать историю великих побед нашего народа будущему поколению», — подчеркнул зампредседателя областной Думы Владимир Пронин.

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