Брянские депутаты поддержали запрет на продажу электронных сигарет

2026, 20 ноября 14:36

Брянские депутаты поддержали запрет на продажу электронных сигарет. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

20 ноября состоялось 29-е заседание Брянской областной Думы восьмого созыва. Депутаты приняли закон о пятилетнем запрете в регионе розничной продажи электронных систем для курения и жидкостей к ним. Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года. Аналогичные ограничения вводят ещё 20 регионов.

Проект закона разработан для сокращения потребления никотинсодержащей продукции , охраны жизни и здоровья граждан Брянской области. Запрет на розничную вейпов распространяется на покупателей всех возрастов.