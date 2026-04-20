Кубок губернатора Брянской области по хоккею выиграли орловские спортсмены

2026, 20 апреля 09:45

Кубок губернатора Брянской области по хоккею выиграли орловские спортсмены. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Богомаз.

В минувшие выходные в Брянской области прошли финальны игры Кубка губернатора по хоккею среди юношей 2015-2016 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли более 1000 человек в составе 51 команды из Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Гомельской областей.

Третье место заняла команда из города Новозыбкова, обыграв соперников из Кирова. За первое место сражались хоккеисты из Стародуба и Орла. Главный трофей достался гостям.

«Победили гости, но хочу подчеркнуть, что это была команда из областного центра, а наши — из районного. А это значит, что вся большая работа по строительству ледовых дворцов по всей области, которых у нас уже 15, приносит результат. И, уверен, все успехи у наших юных хоккеистов еще впереди!» – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.