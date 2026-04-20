Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Кубок губернатора Брянской области по хоккею выиграли орловские спортсмены

2026, 20 апреля 09:45
Кубок губернатора Брянской области по хоккею выиграли орловские спортсмены
Источник фото

Кубок губернатора Брянской области по хоккею выиграли орловские спортсмены. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Александр Богомаз. 

 

В минувшие выходные в Брянской области прошли финальны игры Кубка губернатора по хоккею среди юношей 2015-2016 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли более 1000 человек в составе 51 команды из Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Гомельской областей. 

Третье место заняла команда из города Новозыбкова, обыграв соперников из Кирова. За первое место сражались хоккеисты из Стародуба и Орла. Главный трофей достался гостям. 

«Победили гости, но хочу подчеркнуть, что это была команда из областного центра, а наши — из районного. А это значит, что вся большая работа по строительству ледовых дворцов по всей области, которых у нас уже 15, приносит результат. И, уверен, все успехи у наших юных хоккеистов еще впереди!» – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14896) брянск (6915) ДТП (2724) ГИБДД (2268) прокуратура (2088) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1959) суд (1789) авария (1649) мчс (1525) коронавирус (1272) умвд (1060)