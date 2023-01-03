Брянские дети сделали зайцев для военных
Воспитанники брянского приюта сделали зайчиков для военных, участвующих в спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В Социальном приюте для детей и подростков Карачевского района прошла акция «Новый год в каждый дом». Дети своими руками сделали символ нового года – зайчиков. Поделки предназначены для военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Зайчиков в качестве оберегов отправили солдатам.
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