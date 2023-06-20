Брянские девятиклассники сдали финальные экзамены

Брянские девятиклассники сдали три финальных выпускных экзамена. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Три предмета в один день сдали девятиклассники Брянской области. Экзамен по обществознанию выбрали 1220 человек. Биологию сдавали 80 человек, а химию – 70.

Эти экзамены завершили основной период ОГЭ. Для выпускников, пропустивших испытания по уважительной причине или получивших «неуд», предусмотрены резервные дни с 26 июня по 1 июля .