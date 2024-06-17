Брянские девятиклассники сдали последние четыре итоговых экзамена

Брянские девятиклассники сдали последние четыре экзамена основного периода и итоговой аттестации. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Более двух тысяч девятиклассников Брянской области сдали основные государственные экзамены по четырем предметам. 1361 школьник сдали биологию, 384 – информатику, 162 – литература и 124 – физику. Экзамены прошли в 43 пунктах.

Результаты придут до 27 июня. С 24 июня по 2 июля в регионе пройдёт резервные дня для ребят, которые пропустили экзамены по уважительной причине.