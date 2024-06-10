Брянские выпускники два дня сдавали информатику

Почти тысяча брянских выпускников два дня сдавала ЕГЭ по информатике. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области состоялся Единый государственный экзамен по информатике. Этот предмет выбрали 971 выпускников. Они сдавали ЕГЭ два дня. В первый день – 631 человек решали задания в 38 пунктах, а во второй – 340 на 18 пунктах.

Кроме того, в этот же период 469 выпускников сдавали устную часть экзамена по иностранным языкам. Большинство выбрали английский язык, а два – немецкий. Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдёт в Брянской области 11 июня.