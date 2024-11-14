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Брянские домристы стали лауреатами всероссийского конкурса

2024, 14 ноября 14:37 Общество
Брянские домристы стали лауреатами всероссийского конкурса
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Брянские домристы стали лауреатами всероссийского конкурса в Казани. О этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

 

В Казани прошёл IV открытый всероссийский конкурс «Домра профи». В нём участвовали почти 90 исполнителей из 14 регионов России. 

Брянск представили трое воспитанников детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой. Мастерство юных музыкантов оценивал признанные мастера домры под председательством профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Цыганкова.

Ксения Завацкая стала лауреатом I степени. Тимофей Косенков завоевал диплом лауреата II степени. Александр Прудников стал дипломантом престижного конкурса.

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