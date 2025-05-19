Брянские дорожники приступили к покосу травы

Брянские дорожники приступили к весенне-летнему покосу травы. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал сезон покоса травы. Сотрудники дорожного управления с триммерами вышли на работу во всех районах города. В Советском районе покосили траву в скверах Семёновском и Тютчева, на Набережной, на бульваре Гагарина, на проспектах Ленина и Станке Димитрова, на улицах Горбатова и Крахмалёва. Также молодую растительность подстригли на улице Брянской Пролетарской дивизии, в сквере «Весна 1945 года» и парке Металлургов в Бежицком районе. В Володарском районе привели в порядок газоны на улицах Чернышевского, 2-й Мичурина, в скверах 65-лет Победы и Есенинском. В Фокинском районе дорожники работали на улицах Севская, Крылова, Уральская и Западная.

Косить траву рабочие будут ежедневно до наступления осени. Каждый день на улицы с триммерами будут выходить свыше 20 специалистов.