Брянские дорожники продолжают ежедневный покос травы на улицах и в скверах

2026, 11 августа 14:06

Вчера триммеры работали на лестничных переходах, улицах и в скверах, сегодня покос продолжится.

Брянские дорожники продолжают ежедневный покос травы на улицах и в скверах. Вчера, 10 августа, работы велись на лестничных переходах по Крапивницкого с Луначарского, на Грибоедова, Ульянова, Медведева, Уральской, Дзержинского, проспекте Станке Димитрова, а также в скверах имени Медведева и Фокина. Об этом сообщили в дорожном управлении Брянска.

Сегодня, 11 августа, покос запланирован на улицах 3-го Июля, 9 Января, Матвеева, Петрова, Медведева, Челюскинцев и других.