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Брянские фехтовальщики выступили на Дне физкультурника

2026, 10 августа 08:45
Брянские фехтовальщики выступили на Дне физкультурника
Источник фото

Показательные выступления прошли в Володарском районе.

 

В Володарском районе Брянска прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. Отделение фехтования спортивной школы «Партизан» провело показательные выступления. Зрители были впечатлены техникой исполнения и профессионализмом участников.

Спортсмены продемонстрировали мастер-классы, показав сочетание скорости, силы и тактического мышления. 

В соцсетях огранизаторы отмечают, что подобные праздники способствуют популяризации этого вида спорта среди молодежи.

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