Показательные выступления прошли в Володарском районе.
В Володарском районе Брянска прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. Отделение фехтования спортивной школы «Партизан» провело показательные выступления. Зрители были впечатлены техникой исполнения и профессионализмом участников.
Спортсмены продемонстрировали мастер-классы, показав сочетание скорости, силы и тактического мышления.
В соцсетях огранизаторы отмечают, что подобные праздники способствуют популяризации этого вида спорта среди молодежи.