Брянские эксперты поддержали мобилизацию научного потенциала в стране

Участники «Экспертного клуба» Брянской области обсудили перспективы мобилизации научного потенциала в России.

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексеем Комиссаровым. Глава страны подчеркнул важность привлечения научных сотрудников к решению актуальных задач страны. Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы такой мобилизации ученых.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что разработки ученых России всегда конкурировали с зарубежными достижениями.

«К сожалению, предпринимательское сообщество не стремилось внедрять результаты исследований и разработок. Экономическая модель «купи-продай», прижившаяся с 90-х, не нуждалась в открытиях и инновациях», — отметил эксперт.

Егорушкин добавил, что изменение политической и экономической ситуации может повлиять на появления интереса к научным разработкам и их применению в разных сферах.

Заместитель председателя региональной Общественной палаты Максим Попов поддержал идею, но подчеркнул важность оплаты труда научных сотрудников. Он привел пример вакансий с интернет-портала «Работа в России», где предприятия оборонной промышленности предлагали ученых зарплату от 18 до 50 тысяч рублей.

«Исходя из этих вакансий, могу предложить начинать мобилизацию научного потенциала с обеспечения достойного уровня жизни учёным», — добавил эксперт.