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Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине добраться в больницу

2024, 27 марта 13:58 Общество
Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине добраться в больницу
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Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине с кровотечением добраться до больницы. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На автодороге у мясокомбината в Фокинском районе Брянска к инспекторам дорожно-патрульной службы Алексею Журавлёву и Дмитрию Козлову обратился за помощью водитель легковушки. Мужчина вёз беременную дочь в больницу. У женщины началось кровотечение. Но машина заглохла перед въездом в областной центр. 

Инспекторы помогли женщине пересесть в служебный автомобиль и отвезли её областную больницу. 

Женщина разместила пост с благодарностью к стражам порядка в соцсетях.

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