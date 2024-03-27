Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине добраться в больницу

Брянские инспекторы ДПС помогли беременной женщине с кровотечением добраться до больницы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На автодороге у мясокомбината в Фокинском районе Брянска к инспекторам дорожно-патрульной службы Алексею Журавлёву и Дмитрию Козлову обратился за помощью водитель легковушки. Мужчина вёз беременную дочь в больницу. У женщины началось кровотечение. Но машина заглохла перед въездом в областной центр.

Инспекторы помогли женщине пересесть в служебный автомобиль и отвезли её областную больницу.

Женщина разместила пост с благодарностью к стражам порядка в соцсетях.