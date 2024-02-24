Брянские кадеты отметили День защитника Отечества
Торжественным построением отметили брянские кадеты День защитника Отечества. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Брянской кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного прошло торжественное построение. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества.
Старший помощник руководителя брянского следственного комитета Александр Афонин передал от руководителя регионального СУСК Максима Лукичева благодарственное письмо директору кадетской школы и педагогам.
Кадеты возложили цветы к памятным доскам Герою России Валерию Шкурному и кавалеру ордена Мужества Кириллу Данечкину. Память бойцов почтили минутой молчания.
В завершение мероприятия взводы прошли торжественным маршем по территории.
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