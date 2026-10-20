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Брянский суд взыскал с адвоката обманом полученные 632 тысячи рублей

2026, 20 октября 12:39
Брянский суд взыскал с адвоката обманом полученные 632 тысячи рублей
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Брянский суд взыскал с адвоката обманом полученные 632 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Сотрудники надзорного ведомства Бежицкого района города Брянска выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции. Приговором суда 47-летний адвокат был признан виновным в мошенничестве. Он похитил 632 тысяч рублей у двух обратившихся к нему потерпевших. За деньги он обещал повлиять на ход и результаты рассмотрения судами уголовного и гражданского дел.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного незаконно полученного дохода. Высшая инстанция требования удовлетворила. Решение не вступило в законную силу.

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