Брянские кондукторы стали ревизорами
Кондукторы троллейбусов в Брянске стали ревизорами. Об этом сообщили в городской администрации.
В троллейбусах Брянска больше не работают кондукторы. Все электрические машины оборудованы валидаторами. Оплатить проезд можно картой. Наличные деньги принимает водитель.
А бывшие кондукторы теперь «ловят зайцев». Бригады ревизоров со специальными приборами ездят по маршрутам и проверяют оплату проезда пассажирами.
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