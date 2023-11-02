Брянские мастера сделали игрушки для ёлки на ВДНХ

Брянские мастера сделали игрушки для новогоднего дерева на ВДНХ в рамках проекта «Елки России». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках Международной выставки-форума «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве реализуют проект «Ёлки России». На аллее украсят 90 новогодних деревьев. 89 из них будут соответствовать традиция регионов, а последняя станет символом всей страны.

Ёлку Брянской области украсят в тематике леса. Мастера региона изготовили из керамики, бересты, лозы, дерева и шерсти с изображениями животных. Также они подготовили сувениры: ажурные снежинки из лозы и художественного стекла.

Сотрудники Брянского областного методического центра «Народное творчество» отправят украшения в Москву. А в конце ноября делегация из региона будет наряжать елку на площадке ВДНХ в Москве.