Брянские модельеры стали призерами конкурса «Русский силуэт»

XIV полуфинал конкурса прошел в Курске.

Брянский театр моды «Образ» стал призером конкурса «Русский силуэт».

В Курске прошел XIV полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Для участия в конкурсном дефиле было отобрано 39 коллекций из разных регионов страны. Жюри конкурса возглавила президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Как сообщает региональное правительство, творческая группа Школы дизайнеров: Людмила Быданцева, Валентина Амеженко, Тамара Нестерова, Марина Крисанова – и модели образцового детского коллектива Детского театра моды «Образ» представили в полуфинале пять коллекций: «Цветы за облаками», «Маленькие этюды большой Родины», «Милитари», «Огни большого города» и «Солнечная Русь».

Также свою коллекцию Fusion представил ученик Школы дизайнеров Детского театра моды «Образ» Егор Фененко.

По итогам полуфинала две брянские коллекции были отмечены наградами: «Солнечная Русь» стала лауреатом 1-й степени, «Огни большого города» – лауреатом 2-й степени.