Брянские мусоровозы не могут нормально работать из-за припаркованных машин

Брянские мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных во дворах машин. Праздничные дни стали настоящим испытанием для транспортных компаний, занимающихся вывозом отходов, сообщает пресс-служба АО «Чистая планета».

Перевозчики пожаловались региональному оператору по обращению с ТКО на автохамов, из-за которых приходится приезжать по одному и тоже же адресу, чтобы забрать мусор из контейнеров, несколько раз в день.

Эти праздничные дни все брянцы в основном проводят дома. А у кого есть автомобили оставляют их недалеко от подъезда, во дворе своей многоэтажки. Но зачастую выбирают место для парковки машины из принципа: «А мне так удобно!» Поэтому крупная спецтехника порой не может даже заехать во двор. Накопители для отходов переполняются, а график вывоза сдвигается. Так из-за неправильной парковки автомобилей во дворах страдают все – и жители, и перевозчики отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что за нарушение правил парковки предусмотрены штрафы, и просит автовладельцев не оставлять свои машины у контейнерных площадок и на подъезде к ним, чтобы не мешать работе мусоровозов.