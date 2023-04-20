Брянские мужчины чаще вступали в первый брак в этом году

Брянские мужчины чаще вступали в первый брак в первом квартале этого года. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

С января по март 2023 года в Брянской области в брак вступили 996 пар. Первую свадьбу сыграли 536 женихов и 494 невесты. Повторное решение о создании семьи приняли 430 мужчин и 472 женщины.