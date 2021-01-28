Брянские осужденные встретились с представителем службы занятости в СИЗО-1

В следственном изоляторе №1 прошла встреча осужденных с заместителем начальника ГКУ «Отдел социальной защиты населения» Советского района Брянска Людмилой Скворок, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

На встрече принимали участие осужденные мужчины и женщины отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1, имеющие несовершеннолетних детей.

Участникам рассказали о мерах социальной поддержки, которые предоставляются службой социальной защиты населения. Также представитель ОСЗН сообщили о региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Осужденным вручили памятки о мерах социальной поддержки семьям с детьми.

В завершение встречи участники задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.