Брянские парки от снега убирает трактор Ferrari
Снег в парках Брянска убирает мини-трактор Ferrari. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске коммунальные службы убирают снег с улиц. Порядок наводят и в парках культуры и отдыха.
Площадь шести общественных пространств областного центра составляет около 40 гектаров. Самый большой — Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Дорожки там чистит мини-трактор Gianni Ferrari. А девять человек убирают снег со ступеней у подножия Кургана Бессмертия и стелы «Брянск — город воинской славы».
В парке им. А.К. Толстого, железнодорожников, «Юность», Майском и Пушкина работают снегоотбрасыватели, а также около 30 дворников с лопатами.
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