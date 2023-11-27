Брянские парки от снега убирает трактор Ferrari

Снег в парках Брянска убирает мини-трактор Ferrari. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске коммунальные службы убирают снег с улиц. Порядок наводят и в парках культуры и отдыха.

Площадь шести общественных пространств областного центра составляет около 40 гектаров. Самый большой — Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Дорожки там чистит мини-трактор Gianni Ferrari. А девять человек убирают снег со ступеней у подножия Кургана Бессмертия и стелы «Брянск — город воинской славы».

В парке им. А.К. Толстого, железнодорожников, «Юность», Майском и Пушкина работают снегоотбрасыватели, а также около 30 дворников с лопатами.