Брянские педагоги стали лауреатам всероссийского конкурса
Брянские педагоги стали лауреатам всероссийского творческого конкурса. Об этом сообщили в городской администрации.
В Москве прошел финал III Всероссийского творческого конкурса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!». Брянск там представили педагоги школы №44. В номинации «Фотография, видеоролик, анимация» Лилия Брущенкова, Татьяна Смирнова и Ирина Кириченко представили работу «Людям-героям Брянщины в годы Великой Отечественной войны». Стихотворение для него сочинила Ирина Кириченко.
Брянские педагоги стали лауреатами III степени среди более 70 претендентов со всей России.