Брянские пенсионеры саботируют вакцинацию от коронавируса

Власти планируют агитировать пожилых людей с помощью персонифицированных обращений.

Брянские пенсионеры продолжают избегать вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Оставляет желать лучше вакцинация населения старше 60 лет, на сегодняшний день не привито 45,8%. И 64 180 пациентов привиты повторно. Вакцина имеется в достаточном количестве. Все необходимые мероприятия проводятся, но, к сожалению, темпы вакцинации остаются низкими. Выход вижу только в одном: персонифицированное обращение к жителям региона по тем спискам 60+, которые мы предоставили в каждое муниципальное образование. Если нам необходимо привить 298 587 жителей региона старше 60 лет, то на сегодня мы привили 168 320 человек», – сообщил на заседании оперативного штаба директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

По его словам, брянцы старше 60 лет – «наиболее уязвимая группа, которых мы теряем в наших госпиталях».