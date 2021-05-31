Брянские пенсионеры сразятся в компьютерном многоборье

Победитель примет участие в федеральных соревнованиях.

В Брянской области пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Как сообщает региональное правительство, чемпионат проведут в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Пенсионерам предстоит продемонстрировать навыки работе на смартфоне, в поисковой системе «Яндекс» и выполнить задания по информационной безопасности.

Победитель регионального этапа представит Брянскую область на федеральном уровне. Финальный этап состоится 1 июля 2021 года в Москве в дистанционном онлайн-формате.