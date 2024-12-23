Брянские певцы стали лауреатами международного и всероссийского конкурсов
Юные брянские певцы стали лауреатами международного и всероссийского конкурсов. Об этом сообщили в Брянском губернаторском дворце имени Юрия Гагарина.
В Москве прошли международный многожанровый конкурс «Территория талантов» и всероссийский вокальный конкурс «Лучший голос Земли». В них приняли участие воспитанники студии эстрадного вокала «Дилижанс» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
Так, на международном конкурсе в номинации «Эстрадный вокал» выступил Арман Мнацаканян. Он стал лауреатом первой степени. Также юный брянский вокалист занял второе место во всероссийском конкурсе.
А Ярослав Голосовкер стал лауреатом третьей степени конкурса «Лучший голос Земли».