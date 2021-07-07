Брянские полицейские изъяли 110 единиц оружия и более 2000 патронов

Стражи порядка провели операцию «Оружие» и подвели итоги работы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области, подобные процедуры и операции проводятся для обеспечения безопасности брянцев, а также для пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов.

За все время операции сотрудники ведомства составили 233 административных протоколов и возбудили семь уголовных дел на владельцев оружия.

110 единиц оружия изъяли, восемь из них с незаконного оборота. Также более 2000 боеприпасов конфисковали.

Кроме того, жители Брянщины добровольно сдали 106 единиц оружия и более 300 патронов.