Брянские полицейские обеспечили безопасность на Рождество

Брянские полицейские обеспечили безопасность на праздновании Рождества Христова. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Богослужения и праздничные мероприятия в честь Рождества Христова прошли 6 и 7 января в Брянской области. Участвовали в них свыше 16 тысяч жителей.

За безопасностью на улицах и в храмах следили сотрудники полиции и представители общественных объединений правоохранительной направленности. Фактов грубого нарушения порядка полицейские не допустили.