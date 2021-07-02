Брянские полицейские организовали красочный флешмоб в честь праздника

Как мы уже сообщали, завтра, 3 июля, 85-летия со дня образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

Поэтому в Брянске вечером автоинспекторы решили собраться, чтобы создать флешмоб. По плану нужно было выстроить силуэт патрульного автомобиля и цифры 85, которая символизирует юбилей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, выстроиться по проработанной схеме было не сложно. Сотрудники ведомства с ответственностью отнеслись к задаче, построились быстро и четко.

С высоты птичьего полета это смотрелось очень эффектно.