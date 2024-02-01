Брянские полицейские помогли доставить в больницу мальчика с ожогами

Брянские полицейские помогли оперативно доставить в больницу мальчика с ожогами. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС Алексей Евсеев и Максим Ерёмин несли службу в ночь с 21 на 22 января на федеральной автодороге М-3 «Украина» в Навлинском районе. Они остановили автомобиль для проверки документов. Водитель сообщил стражам порядка, что везёт в больницу жену с ребенком. Мальчик дома «обварил» ноги горячей водой.

Полицейские пересадили мать с малышом в служебную машину и поспешили в медучреждение. В больнице инспекторы сопроводили их к врачу. Только убедившись, что ребёнок получил помощь и родителей не нужно сопроводить домой, полицейские вернулись на маршрут. Родители поблагодарили стражей порядка лично и разместили пост в соцсетях.