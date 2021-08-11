Брянские полицейские возбудили 11 уголовных дел в отношении самогонщиков

Правонарушителей оштрафуют на сумму от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Брянские полицейские рассказали об итогах операции «Самогон». В течение четырех дней стражи порядка проводили проверки, выявляли изготовителей и продавцов самогона на территории региона. Всего зарегистрировали 83 факта сбыта спиртных напитков, изготовленных дома, в 15 случаях продавца ловят не в первый раз.

Также возбудили 11 уголовных дел в отношении самогонщиков, им грозит штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.