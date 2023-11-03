Брянские призывники посетили воинскую часть железнодорожных войск

Призывники посетили воинскую часть железнодорожных войск Брянска в преддверии праздника. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В преддверии Дня призывника в воинской части железнодорожных войск прошло мероприятие для будущих срочников. Ребятам только предстоит пройти призывную комиссию. До конца года они отправится в армию.

«Вы будете служить в Западном военном округе, и должны понимать: вы защищаете Родину на своём месте и за себя, и за того парня, который сейчас проливает кровь в борьбе с нацистами на Украине», — обратился к призывникам заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

Будущим защитником подарили ручки, блокноты и термокружки. Юноши впервые в жизни постояли в строю на плацу воинской части, побывали в казарме и столовой, попробовали собрать и разобрать боевой автомат, примерили бронежилет и каски.