Брянские рыбаки спасли белолобого гуся с повреждённым крылом и передали в заповедник. Об этом сообщили в заповеднике «Брянский лес».

На пруду у посёлка Авангард в Суземском районе рыбаки заметили молодого гуся. Птица не могла летать. Неравнодушные люди передали его в заповедник «Брянский лес».

Орнитолог учреждения Евгения Кайгородова рассказала, что белолобый гусь отказался есть в неволе. Его выпустили на свободу в пруд на центральной усадьбе под присмотром сотрудников. Там он стал сразу искать себе пропитание.

Ветеринар осмотрел птицу. У гуся вывихнуто крыло. Специалист считает, что повреждение не критическое и птица сможет совершить осенний перелет. Но если надежды не оправдаются, то гусь останется зимовать в Брянском лесу. В пруду не замерзает вода из-за работающих аэраторов.