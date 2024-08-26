Город32

Брянские рыбаки спасли белолобого гуся с повреждённым крылом

2024, 26 августа 14:28 Общество
Брянские рыбаки спасли белолобого гуся с повреждённым крылом
Источник фото

Брянские рыбаки спасли белолобого гуся с повреждённым крылом и передали в заповедник. Об этом сообщили в заповеднике «Брянский лес».

На пруду у посёлка Авангард в Суземском районе рыбаки заметили молодого гуся. Птица не могла летать. Неравнодушные люди передали его в заповедник «Брянский лес».

Орнитолог учреждения Евгения Кайгородова рассказала, что белолобый гусь отказался есть в неволе. Его выпустили на свободу в пруд на центральной усадьбе под присмотром сотрудников. Там он стал сразу искать себе пропитание.

Ветеринар осмотрел птицу. У гуся вывихнуто крыло. Специалист считает, что повреждение не критическое и птица сможет совершить осенний перелет. Но если надежды не оправдаются, то гусь останется зимовать в Брянском лесу. В пруду не замерзает вода из-за работающих аэраторов.

 

Читайте также

Новости регионов

21.08.2024 12:18
На пути к знаниям
Как в регионе поддерживают школы и школьников. Совсем немного остаётся до начала нового учебного года, и образовательные учреждения с нетерпением ждут встречи с учениками – отдохнувшими, повзрослевшими и готовыми продолжить путь в удивительную страну открытий. В сентябре смоленских ребят примут 343 школы. А за парты сядут почти 100 тысяч учеников. Подробно о подготовке школ к
21.08.2024 12:16
Время урожая
Август для аграриев Смоленщины – горячая пора, и дело не столько в погоде, сколько в объёме работ. Ведь надо всё успеть, если благоволит небесная канцелярия, недаром издревле говорят: «Летний день год кормит». Уборка урожая в регионе – в самом разгаре. О её промежуточных результатах рассказал  губернатор Василий Анохин. По его словам, за две недели августа
21.08.2024 12:15
Сила атома
В регионе стартовала подготовка к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции. Ход реализации масштабного инвестиционного проекта обсуждался на рабочем совещании в правительстве региона, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. В обсуждении по видеосвязи также приняли участие представители концернов «Росэнергоатом» и «Титан-2». В повестке были вопросы, связанные с обеспечением строительной
21.08.2024 12:14
Творить добро
Осенью 2023 года в регионе был запущен важный проект – введена социальная дисконтная карта «Zа Добро» для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей. По словам губернатора Василия Анохина, в настоящее время картой пользуются уже более 2,5 тысячи смолян. «С помощью карты можно получить хорошие скидки на приобретение товаров для дома, одежды и продуктов

Актуальные темы

Общество
На трёх переездах в Брянской области ограничат движение
Происшествия
Жителя Жуковки обвиняют в покушении на убийство знакомого
Происшествия
Брянца осудили за уклонение от службы в армии
Происшествия
Суд отправил в колонию виновницу смертельной аварии в Дятьково
Происшествия
Брянский суд вынес приговор по делу о взятке за «откос» от армии

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+)
Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+)

Просмотры мультсериалов в Wink.ru бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детского контента, а качество загрузки в России видеохостинга YouTube стало падать из-за технических проблем (ранее этот контент активно смотрели там).

Движение автомобилей через железнодорожный переезд по улице Уральская в Брянске будет закрыто 27 августа на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд по улице Уральская в Брянске будет закрыто 27 августа на время ремонта

27 августа на железнодорожном переезде на пересечении с улицей Уральская в Брянске будет проводиться ремонт дорожного покрытия. Работы направлены на обеспечение безопасности движения.

Игорь Маковский наградил энергетиков за мужество и самоотверженный труд в курском приграничье
Игорь Маковский наградил энергетиков за мужество и самоотверженный труд в курском приграничье

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», в лагере Группировки быстрого развертывания (ГБР) состоялось торжественное построение энергетиков «Россети Центр», которые работают в «серой зоне» Курской области. Под звуки гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.