Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянские семьи участвуют во всероссийском форуме «Родные-любимые»

2026, 09 июля 15:26
Брянские семьи участвуют во всероссийском форуме «Родные-любимые»
Источник фото

Брянские семьи участвуют во всероссийском форуме «Родные-любимые». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В городе Саранске Республики Мордовия проходит всероссийский форум «Родные-любимые». Участие в нём принимают 250 семей из разных регионов, прошедших конкурсный отбор. Брянскую область представляют пять семей: Алексеенко из Злынковского, Халепо из Климовского, Родькиных из Трубчевского районов, Антоновых из Брянска и Бухаровых из Новозыбкова. Семьи поучаствуют в дискуссиях, мастер-классах, выставке ремёсел народов России, встречах с известными экспертами и спикерами.

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15784) брянск (7040) ДТП (2798) ГИБДД (2367) прокуратура (2139) уголовное дело (2082) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1685) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1107)