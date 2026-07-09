Брянские семьи участвуют во всероссийском форуме «Родные-любимые»

2026, 09 июля 15:26

Брянские семьи участвуют во всероссийском форуме «Родные-любимые». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В городе Саранске Республики Мордовия проходит всероссийский форум «Родные-любимые». Участие в нём принимают 250 семей из разных регионов, прошедших конкурсный отбор. Брянскую область представляют пять семей: Алексеенко из Злынковского, Халепо из Климовского, Родькиных из Трубчевского районов, Антоновых из Брянска и Бухаровых из Новозыбкова. Семьи поучаствуют в дискуссиях, мастер-классах, выставке ремёсел народов России, встречах с известными экспертами и спикерами.